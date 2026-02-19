Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Ramazan ayının, ülkede ve tüm dünyada huzur, barış ve refaha vesile olmasını diledi.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, yazılı açıklamasında, sabır ayı olan Ramazan’ın; kardeşlik duygularını pekiştiren, ihtiyaç sahiplerinin ve zor durumda olanların hâlinden anlamayı öğreten, insanı manevi ve ahlaki değerlere yönelten müstesna bir ay olduğuna işaret etti.

“Ramazan; birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır” diyen Turgut, şöyle devam etti:

“Birçok hikmeti ve derin anlamı içinde barındıran Ramazan ayı; hoşgörü, rahmet ve bereketin yoğun olarak hissedildiği bir zaman dilimidir. Bu ayda toplumsal dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma duyguları güçlenir; sevgi ve anlayış artar. Ramazan ayı, toplumumuzda birlik ve beraberlik bağlarının kuvvetlenmesine önemli katkılar sağlar. Bizi biz yapan değerlerimiz ve geleneklerimiz bu mübarek ayda yeniden canlanır ve güç kazanır. Ahlaki ve manevi duyguların yoğun şekilde yaşandığı Ramazan ayı, bizleri ortak bir bilinçte buluşturur. Bu doğrultuda hareket etmek, Ramazan ayının manevi sorumluluğudur. Kıbrıs Türk halkı ve KIBTES olarak, mübarek Ramazan ayında yapılacak yardımlaşma ve desteklerle; dayanışma ruhu güçlü, birbirine kenetlenmiş bir toplum olduğumuzu bir kez daha yaşayacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle; Ramazan ayının ülkemizde ve tüm dünyada huzur, barış ve refaha vesile olmasını diliyor; Kıbrıs Türk halkının, eğitim camiamızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin Ramazan ayını en içten dileklerimizle kutluyoruz.”