Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, bir dizi temasta bulunmak için Kiev’e gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın gelen ay devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevi çerçevesinde Kiev’de görüşmeler yapacağını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Ukrayna ziyaretinin, ülkede yaşanan önemli gelişmelere rast geldiğini ve Rum Yönetimi’nin, Avrupa önceliklerinin ileri götürülmesine aktif şekilde katkı koymak yönündeki siyasi iradesi ile Ukrayna’ya sarsılmaz desteğini gösterdiğini kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in Kiev ziyareti çerçevesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile görüşeceğini ve Zelensky’e, Rum Yönetimi’nin Uluslararası Hukuk’un temel ilkelerine tam bağlılığı ile kendi tarihi tecrübelerini de göz önünde bulundurarak Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygı duyduğunu teyit edeceği belirtildi.

Gazete, Hristodulidis’in temasları çerçevesinde dönem başkanlığındaki ana önceliklerini anlatacağını ve Ukrayna sorununun da bu öncelikler arasında bulunduğunu yazdı.

Hristodulidis’in Zelensky ile önce baş başa, ardından da iki ülkenin heyetlerinin katılımıyla görüşeceğini belirten gazete, görüşmeler tamamlandıktan sonra ortak basın toplantısıyla açıklamalar yapılacağını yazdı.

Hristodulidis’e eşlik eden heyette Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna, Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis ve diğer bazı yetkililer bulunuy