Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD’nin yeni başkanı seçilen ve yıl başında görevi devralacak olan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Fileleftheros’a göre Hristodulidis’in Trump ile görüşme çabaları, seçim sonuçlarının öğrenilmesinin hemen ardından başladı ve nihayet dün akşam gerçekleşti.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis ana konusu Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki iş birliğinin devamı ve güçlendirilmesi olan telefon görüşmesinde yeniden ABD Başkanlığı'na seçildiği için Trump’ı kutlayan Hristodulidis, ikili ilişkileri daha da pekiştirmek için yakın çalışma niyetini ortaya koydu.

Letimbiotis, yazılı açıklamasında, iki taraf arasındaki, özellikle son dönemde en üst seviyeye ulaşan özellikle savunma ve güvenlik, yatırımlar, ekonomi alanlarında, insani yardım ve Doğu Akdeniz'deki krizlerin göğüslenmesi konularındaki iş birliğinin ele alındığını belirtti.

Açıklamada, stratejik ilişkiler ve Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki stratejik diyalog çerçevesinde iki taraf arasındaki ikili iş birliğinin gerek iki ülkenin menfaatine gerek bölgesel bir dizi alana yayılması niyetinin dile getirildiği kaydedildi.

Trump ile telefon görüşmesinde Doğu Akdeniz bölgesindeki endişe verici gelişmeleri de ele aldığı ve Hristoduldis’in, Rum yönetiminin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı ileri götürme çabalarında ABD’nin yakın ve muteber ortağı olmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Haravgi “Başkan ‘Orta Doğu’daki Savaştan Menfaati Olan’ Ülkeleri Karaladı” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Larnaka’daki bir otelde gerçekleştirilmekte olan “Nicosia Risk Forum 2024'te isimlerini vermemekle birlikte, “Orta Doğu’daki olumsuz gelişmelere, menfaat elde edecekleri düşüncesiyle sıcak bakan ülkelerden” söz ettiğini yazdı.

Habere göre yukarıdaki iddiayı, önceki gece komşu devletlerin liderleriyle yaptığı bir dizi telefon görüşmesine değinirken ortaya atan Hristodulidis Suriye’deki gelişmelerin büyük dikkatle izlenmekte olduğunu belirtti. Hristodulidis gelişmenin yalnız bölge için değil genel olarak Avrupa için de endişe verici olduğunu” söyledi ve “Bu yeni meydan okumayı göğüsleyebilmemiz için komşu devletlerin liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yaptım.” ifadesini kullandı.

İleriki dönemde Brüksel’e gideceğini ve “uluslararası toplumdan top yükün bir tepki olması gerektiği” yolundaki mesajları ileteceğini belirten Hristodulidis “Aynı zamanda bu tür olumsuz gelişmelere, menfaat elde edeceklerini düşünerek sıcak bakan ülkeler var. Bu durum bölgedeki bütün ülkeler açısından olumsuzdur.” dedi.