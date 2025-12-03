Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefini, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması halinde destekleyebileceklerini açıkladı. Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB üyeliğini “stratejik öncelik” olarak tanımlayan son sözlerine atıf yaparak, “Eğer bu açıklamalar uygulamada da geçerliyse, bu yönde liderlik etmeye hazırız” dedi. Ekim ayında Tufan Erhürman’ın seçilmesiyle Kıbrıs meselesinde yeni bir atmosfer oluştuğunu belirten Hristodulidis, 11 Aralık’ta Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguín ve Erhürman’la yapılacak üçlü görüşmeye “tam hazırlıklı” olduğunu söyledi.

Görüşme öncesi Holguín’in iki liderle ayrı ayrı toplantılar yapacağı, cuma günü Erhürman’la, cumartesi ise Hristodulidis’le bir araya geleceği açıklandı.

Hristodulidis, üçlü görüşme için “Tek amacım müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli zemini oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinin “stratejik öncelik” olmaya devam ettiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, “Önümüze çıkarılan tüm engellere rağmen tam üyelik hedefimizden vazgeçmedik” demişti.