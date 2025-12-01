Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı hazırlıkları çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu (AP) başkanı ve siyasi grup başkanları, Rum Bakanlar Kurulu ile bugün Rum Başkanlık Sarayı’nda ortak konferans gerçekleştirecek.

Fileleftheros ve Politis’in haberine göre, AP Başkanı Roberta Metsola ve AP grup başkanları bugün akşamüzeri Rum Başkanlık Sarayı’na gidecek. Metsola ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in baş başa görüşmesi ardından AP grup başkanları ile Rum Bakanlar Kurulu ortak konferans yapacak.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, konferansın “AB’nin uluslararası meydan okumalar ortamında belirleyici rolünü yansıtacak hırslı ve gerçekçi bir ajanda belirlenmesi” hedefini taşıdığını açıkladı. Letimbiotis, bu çerçevede Doğu Akdeniz, Avrupa’nın güvenliği, enerji, göç, dijital ve yeşil dönüşüm ve Avrupa’nın istikrar, demokrasi ve refahı sağlaması gerektiği konularına özel ağırlık verileceğini kaydetti.