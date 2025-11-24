Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu başkanlığındaki meclis heyetinin Hindistan’da temalarda bulunacağı haber verildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, meclis heyetinde Dimitriyu'nun yanı sıra milletvekilleri; Nikos Tornaritis, Aristos Damianu ve Hristiana Erotokritu’nun da yer aldığını ve resmi ziyaretin 28 Kasım’a kadar süreceğini yazdı.

Ziyaretin Hindistan alt meclisi (Lok Sabha) başkanı Om Birla’nın daveti üzerine gerçekleşeceğini yazan gazete, Rum Meclis Başkanı Dimitriyu’nun ziyaret esnasında Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu tarafından kabul edileceğini belirtti.

Dimitriyu’nun Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Rajya Sabha (Üst Kanat Meclisi) Başkanı C. P. Radhakrishnan ve alt meclis başkanı Om Birla ile ayrı ayrı görüşeceğini de kaydeden gazete, Om Birla’nın Dimitriyu ve beraberindeki heyet onuruna resmi bir öğlen yemeği vereceğini belirtti.

Gazete, Rum Meclis heyetinin Hindistan Meclisi Dış İlişkiler Komitesiyle temaslarda bulunacağını kaydetti.