Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Eylül 2018 yılında kendisinin de dışişleri bakanı olarak yer aldığı Nikos Anastasiadis-Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesinde oynadığı rol Rum basınında ele alındı.

Alithia gazetesi “Peninsula Otel Görüşmesinin Tutanakları Verilsin” başlıklı haberinde Kıbrıs sorununda kritik bir döneme girildiği ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “Hristodulidis’in sürecin kilidini neyin açabileceğini çok iyi bildiği” şeklinde açıklama yaptığı bir anda, Nikos Anastasiadis-Nikos Hristodulidis-Mevlüt Çavuşoğlu arasında 2018 yılında, New York’taki Peninsula otelde gerçekleştirilen gizli görüşmenin yeniden gündeme geldiğini yazdı.

Bu görüşmenin, Crans Montana’daki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından bir yıl sonra gerçekleştirildiğini anımsatan gazete bunun ayrıca iki devlete dair tutanakların tutulduğu bir görüşme olduğunu da belirtti.

Gazete o zaman dışişleri bakanı olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmede nasıl bir rol oynadığının ise büyük bir soru işaretini teşkil ettiğini yazdı.

Gazete ayrıca Ağustos 2019’da Hristodulidis’in yine dışişleri bakanı iken, New York’a gittiği zaman “Mevlüt Çavuşoğlu’nun, iki kesimli iki toplumlu federasyonun tartışmasının bittiğini itiraf etmesini” ifşa edeceği şeklinde söz verdiğini anımsattı.

Hristodulidis’in 2019 yılında koridorlarda Mevlüt Çavuşoğlu’na yaklaştığını ve açık kameralar önünde iki kesimli iki toplumlu federasyon ve konfederasyon ile iki devlete dayalı çözümden uzaklaşılacağı konusunda uzlaşma çağrısında bulunduğunu hatırlatan gazete Çavuşoğlu’nun ise yapılan son görüşmede konfederasyonun masaya konduğunu ve tutanakların bulunduğuna dair Hristodulidis’e söylemde bulunduğunu, Hristodulidis’in ise en az sekiz kere buna “hayır” dediğini de yazdı.

Gazete ayrıca Çavuşoğlu’nun 15 Eylül 2019 yılında “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşide, Nikos Hristodulidis’in de hazır bulunduğu Nikos Anastasiadis ile yaptığı ilk görüşmede, konfederasyonun konuşulduğunu ifşa ettiğini anımsattı.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2018 yılındaki görüşmenin tutanaklarını kamuoyuna açıklamasında fayda bulunduğunu da yazdı.