Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım koridoru konusunda Rum hükümetinin yaptığı öneri ve gelişmeler hakkında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdi.

Öte yandan Hristodulidis’in dün Guterres’le yapması planlanan telefon görüşmesi ise bugüne ertelendi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs’ın Önerisini Yazılı da İzah Etti” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Guterres’e bir mektup göndererek, Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye insani yardım koridoru oluşturulması yönündeki önerilerini izah ettiğini yazdı.

Hristodulidis’in mektubunun sadece insani yardım koridoru konusunu içerdiğini ve 7 Kasım'da gönderildiğini belirten gazete, söz konusu mektupta, Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yakınlığı ve müdahil taraflarca güvenilir bir ülke olarak görülmesinin, önerinin temel unsurları olduğuna vurgu yapıldığını aktardı.

Habere göre mektupta, Güney Kıbrıs’ta oluşturulacak bir istasyondan Gazze sahiline ve/veya sahile yakın güvenli bir noktaya tek yönlü yardım götürülmesi için Kıbrıs’ın çok uygun konumda olduğunu belirten Hristodulidis, BM’nin UNODC, OCHA ve UNRWA birimlerinin bu girişimde yer almalarının zorunluluk olduğunu vurguladı.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın New York’taki Daimi Temsilcisi’nin, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’le görüşmeye her an hazır olduğunu ifade ettiği mektubunda ayrıca, “Hamas’ın 7 Ekim tarihindeki terörist saldırısını ve İsrail’in uluslararası hukuk temelinde kendini savunma hakkını tanıdığını” belirtti.

Hristodulidis ayrıca; “BM Genel Sekreteri’nin, dikkatleri iki devletli kalıcı çözümden uzaklaştırmadan, tüm dikkatlerin insani krizin ortadan kaldırılmasına yönelmesi gerektiği şeklindeki görüşüne katıldığını” da mektubunda vurguladı.

- Telefon görüşmesi uçak rötarı yüzünden bugüne ertelendi

Gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in dün Guterres’le yapması planlanan telefon görüşmesinin, Hristodulidis’in Atina’dan Berlin’e gidecek uçağının iki saat rötar yapması sebebiyle bugüne ertelendiğini yazdı.

Habere göre bugün 19.30’da gerçekleştirilecek Hristodulidis-Guterres görüşmesinde “BM’nin temsilci ataması, Pile’deki olumsuz gelişmeler ve çalışmaların yeniden başlaması ve Gazze’ye insani yardım götürülmesi konusunda Rum tarafının önerisi” ele alınacak.