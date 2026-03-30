Hükümet, ülke genelinde grev ve eylem yapan sendikalar ile görüşme masasında bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet olarak sendikaların, eylem sürerken görüşlerini aldıklarını, Başbakanın da durumu izah ettiğini belirtti.

Hasipoğlu, sendikalarla bir görüşme masası kurmak ve düşüncelerini alıp, kendi düşüncelerini aktarmayı hedeflediklerini, dört bakanın hazır olduğunu, sendikaların da gerekli adımları atacağına inanç belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, dünyadaki savaşlar ve ekonomik sıkıntılara işaret ederek, bugün ülkede yaşananlara gerek olmadığını, kavgayı değil, barış ve hoşgörüyü artırmayı, orta yolda buluşmayı hedeflediklerini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, Başbakan ve beş bakanın katıldığı bir görüşme yaptıklarını, karşılıklı görüşlerin değerlendirildiğini, görüşme masasında da bir araya geldiklerini açıkladı.

Maviş, toplantıda, sendikaları, Ahmet Serdaroğlu, Güven Bengihan, Mustafa Yalınkaya, Arslan Bıçaklı, Süleyman Gelener ve Adnan Zekai, hükümeti de Tarım Bakanı, Maliye Bakanı, Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı ve Çalışma Bakanının temsil edeceğini kaydetti.

“Temennimiz; gerçekten ortaya verilerin konularak, vatandaşın yararına bir karar üretilmesidir, bu yasanın geri çekilmesi veya vatandaşın üç dört ayda bir hayat pahalılığı ile desteklenmesidir” diyen Maviş, toplantıdan olumlu bir açılım beklediklerini kaydetti.

Maviş, eyleme greve katılan destek veren herkese teşekkür ederek, eylemlerde yaralılar olduğunu, istenmeyen gaz sıkma olayı yaşandığını, ancak bunun doğru olmadığını, kimsenin vatandaş ile polisi karşı karşıya getirme hakkı olmadığını belirtti.