Hür-İş Federasyonu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yatırımı olan çalışanların, 25 fiili hizmet yılı yatırım yapmaları halinde 55 yaşına geldiklerinde Sosyal Sigortalar emeklisi olmaları için düzenleme yapılması çağrısı yaptı.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin yazılı açıklamasında, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı 170 bin civarında aktif sigortalı mevcut iken; 49 bin civarında da sigorta emeklisi bulunduğunu kaydetti.

Yeltekin, buna bağlı olarak aktif- pasif oranının 3,5 civarında görüldüğünü, aktif - pasif oranın da 3,5 çalışanın 1 emekliyi ödeme gücünün sosyal devlet içerisinde iyi bir nokta olduğunu anlattı.

Geçmiş dönemlerde 55 yaş, 25 fiili hizmet veren kamu görevlilerinin emeklilik hakkını aldığını, ancak Sosyal Sigorta Dairesi’nde yatırımı olan çalışanların emeklilik hakkını 59-60 yaşlarında aldığına işaret eden Yeltekin, şunları kaydetti:

“Bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Özellikle 2008 yılından başlamak üzere göreve gelen hükümetler bunu göz ardı etmiştir. Bu bağlamda Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yatırımı olan çalışanlarımızın 1975 doğumlu olanlardan başlamak üzere, 25 fiili hizmet yılı yatırım yapmaları halinde 55 yaşına geldiklerinde Sosyal Sigortalar emeklisi olmaları için 6 Aralık 2026 tarihinde yapılacak genel seçimlerden sonra hükümete gelecek siyasi partilerin öncelikli görevi olmalıdır.”