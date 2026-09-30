Meteoroloji Dairesi, bugün saat 12.00’den 17.00’ye kadar yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.

Daireden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirme ve analizler paylaşıldı.

Bölgedeki sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirilen açıklamada, sel, taşkın, dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.