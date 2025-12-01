Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından düzenlenen (TÜRK-İŞ) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerine katıldı.

Kamu İşçileri Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’de düzenlenen seminere, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Başkan Yardımcıları Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu'nun yanı sıra, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın yönetici ve uzmanları ile HÜR-İŞ Federasyonu’na bağlı KAMU- İŞ Kadın Dayanışma Komitesi'nden Ömra Can ve Mehtap Uzun, Demir ve Büro - İş'ten Vedia Mullahalil katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kadınların toplumsal hayattaki yeri, çalışma yaşamında karşılaştığı eşitsizlikler ve ülkenin ekonomik durumu hakkında konuştu.

Seminer boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından kadın, emek, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sendika konulu sunumlar yapıldı.