Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Soli İnner Wheel Kulübü'nün düzenlediği “Her Gül Bir Nefes, Her Dikim Bir Gelecek” isimli gül dikimi etkinliğine katıldı.

Güzelyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Gül Bahçesi projesi kapsamında bugün düzenlenen etkinlik, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” teması ile gerçekleştirildi.

Özçınar etkinlikte yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek, farkındalık yaratmak anlamında yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Güzelyurt’un en gözde bölgesi Kent Park’ın yanında bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Özçınar, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Güzelyurt Festival Parkı yolu üzerinde gerçekleşen etkinliğe; Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Üçüncü Dönem Soli İnner Wheel Kulübü Başkanı Selda Büyükoğlu, Kuzey Kıbrıs Uluslararası İnner Wheel geçmiş dönem başkanı Akıle Kader ve üyeler katıldı.