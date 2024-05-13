Değirmenlik Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Engin Sesli ve Tarih öğretmeni Kezban Demirelişçi geri dönüşüm projesi ile hurdalıkta atıl durumda bulunan otobüsü TİKA' nın desteği ve öğretmen öğrenci işbirliğiyle kütüphaneye çevirerek Kıbrıs'ta bir ilk gerçekleştirdiler.

Değirmenlik Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Engin Sesli ve Tarih öğretmeni Kezban Demirelişçi; “Bu güzel projeye depremde yitirdiğimiz canlarımız Şampiyon Meleklerimizin ve kaza sonucu hayatını kaybeden Birkan Uzun'un adı verilerek isimleri yaşatılacaktır”dedi.

Editör: Burhan CANBAZ