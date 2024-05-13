Temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye – Azerbaycan, Türkiye – KKTC ve Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları 3 günlük programları kapsamında ziyaretlerine başladı.

Heyet ilk olarak, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti. Burada Küçük’ün kabrine çelenk bırakılarak, Anıt Özel Defteri imzalandı.

Ardından milletvekilleri, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret etti.

Burada heyete, Cumhuriyet Meclisi’ni temsilen milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ve Erkut Şahali eşlik etti. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Denktaş Anıt Mezarı’ndaki törende, parlamentolar arası dostluk grupları adına çelenk konuldu. Ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.

- “Haklı davasında daima Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz”

Sırasıyla Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş’a ait anıt özel defterlerine Türkiye – Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve Türkiye - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem şunları yazdı:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grupları olarak, Azerbaycan Milli Meclisi üyesi kardeşlerimizle birlikte bir millet üç devlet şiarıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz liderliği minnetle anıyoruz.

Kahramanlığınız ve fedakarlığınızı ilelebet şükranla anmaya ve haklı davasında daima Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz.

“Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş,

Türkiye – KKTC ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grupları olarak, Azerbaycan Milli Meclisi Üyesi kardeşlerimizle birlikte bir millet üç devlet şiarıyla manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyoruz.

Tarih, sizi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına adayan, Kıbrıs Türkü’nün varoluş ve egemenlik mücadelesini bağımsız devlet kurarak taçlandıran lider olarak kaydetmiştir.

Kıbrıs Türk halkının geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz, daima şükranla hatırlanacaktır.

Ada üzerindeki varlığını, meşru hak ve menfaatlerini yok saymaya çalışanlara karşı, yüce Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının daima yanında olmaya devam edeceğiz.

Ruhunuz şad olsun.”

- “İlk Parlamentolar Arası Dostluk Grubunu oluşturmanın verdiği heyecan ve mutlulukla kardeş topraklarına ayak basmaktayız”

Azerbaycan – KKTC İlk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziev ve Azerbaycan- Türkiye İlk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ise Dr. Küçük Anıt Mezarı Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Azerbaycan ve Kıbrıs Türkleri olarak bağımsızlık tarihimizin ilk parlamentolar arası dostluk grubunu oluşturmanın verdiği heyecan ve mutlulukla kardeş topraklarına ayak basmaktayız. Bu heyecan ve mutluluğumuzu Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Fazıl Küçük’le de paylaşmayı kendimize manevi bir borç addettiğimizden önderin huzurunda bulunmaktayız.

Gençlik yıllarından başlayarak tüm hayatını Kıbrıs davası ve Kıbrıs Türkü'nün istiklali uğruna adayan Fazıl Küçük vatan sevgisinin en güzel örneklerinden birini sergilemiştir.

“Türkiye için hayatı olduğu kadar şeref ve haysiyet meselesi olan Kıbrıs davası Türkiyesiz hiçbir zaman halledilemez ve edilmeyecektir” diyen önderin tespitinin ne kadar doğru olduğuna kendisinin Hakk’a yürümesinden geçen 40 senelik bir zaman diliminde defaatle şahitlik etmekteyiz.

Tüm heyet olarak huzurunda bulunduğumuz Fazıl Küçük’ü Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için, Kıbrıs’ın Türk toprağı kalması uğruna vermiş olduğu mücadeleden dolayı saygı ve hürmet ile anar, kendisine yüce Allah’tan rahmet dileriz.

Kardeş Kıbrıs Türk halkına sevgi ve saygılarımızla”

- “Kıbrıs Türk topraklarına ayak basan her bir Türkün ilk görevi Cumhuriyet kurucularını hatırlamak olmalı”

Azerbaycan – KKTC İlk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziev ve Azerbaycan- Türkiye İlk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov Denktaş Anıt Mezarı Özel Defteri’ne ise şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk topraklarına ayak basan her bir Türk'ün ilk görevi Cumhuriyet kurucularını hatırlamak olmalı.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Lefkoşa’ya gerçekleştirdiğimiz ilk resmi ziyaretimiz vesilesiyle tüm heyetimizle büyük önder, Cumhuriyet Kurucusu Rauf Denktaş’ın mezarı önündeyiz.

Tüm hayatını Kıbrıs Türk halkının refahı ve istiklali için feda etmiş Rauf Denktaş’ın ruhunu şad etmek için buraya geldik. Burasının bir Cumhuriyet olduğunu dünyaya haykırmak için buradayız. Mücadelesi ile tüm hayatını kendi halkının saadeti için yaşamanın en güzel örneğini yaratmış olan Rauf Denktaş’a Allah’tan rahmetler diler ve miras bıraktığı Cumhuriyet’in ilelebet yaşamasını niyaz ederiz.”

Heyet, liderlerin anıt mezarlarını ziyaretlerini tamamlamasından ardından, bugünkü programlarına Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Başbakanlık ziyaretleriyle devam edecek.