İngiltere, yaşlanan Hawk jetlerinin yerine modern eğitim uçakları ararken, Türkiye’nin yerli üretimi Hürjet öne çıkan seçeneklerden biri haline geldi. Hürjet, uluslararası rakipler arasında dikkat çekici bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

İngiltere Savunma Bakanı Maria Eagle, Parlamento’da yaptığı konuşmada, ülkenin jet eğitim filosunun modernize edilmesi için somut adımlar atılacağını açıkladı.

Eagle, Hawk T1 ve T2 model uçakların yerini alacak yeni nesil eğitim jetleri için yakında ihaleye çıkılacağını belirtti. Bakan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) bu sürecin her aşamasında aktif görev üstleneceğini vurguladı.

Haziran ayı başında yayımlanan İngiltere Stratejik Savunma İncelemesi raporunda, RAF'ın kullandığı yaşlanan Hawk jetlerinin daha düşük maliyetli, daha modern ve hızlı uçaklarla değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti. Maria Eagle’ın açıklamaları bu önerilerin kısa sürede uygulamaya geçirileceğini gösterdi.

Savunma Bakanlığı, Hawk jetlerinin emeklilik sürecini hızlandırmak istiyor. Özellikle Hawk T2 uçaklarında yaşanan motor sorunları bu süreci tetikledi. RAF Komutanı Sir Rich Knighton, bu konuda açık bir mesaj vererek, “Açıkçası Hawk T2’yi olabildiğince çabuk değiştirmek istiyorum. Böylece daha modern, daha güvenilir, daha büyük bir kapasiteye sahip olacağız.” dedi.

HÜRJET LİSTEDE

İngiltere’nin değerlendirdiği seçenekler arasında TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet de bulunuyor. Hürjet’in İngiltere için ciddi bir aday olma ihtimali, Türkiye ile artan savunma sanayi iş birliği ile destekleniyor.

Hürjet, F404 motoru kullanıyor ve yakın zamanda İspanya tarafından tercih edilmesiyle dikkat çekti. TheAviationist.com’da Kai Greet tarafından kaleme alınan analizde, Hürjet’in rekabet edebilirliği ve operasyonel maliyet avantajlarına dikkat çekildi.