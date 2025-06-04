Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, “Akdeniz Parkı” projesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Akdeniz’in ruhuyla tasarlanacak yeni parkımızı duyurmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde, doğa dostu kent vizyonlarını bir adım daha ileri taşıyacak “Akdeniz Parkı” projesini kamuoyuyla paylaştı.

Yenikent’te hayata geçirilecek parkın, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin İklim Krizi Adaptasyon Merkezi stratejileri doğrultusunda geliştirildiğini vurgulayan Amcaoğlu, “Kıbrıs’ın özgün iklimsel ve kültürel bağlamına uygun olarak tasarlanan bu özel park projesini duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Amcaoğlu, 200 metre uzunluğundaki yürüyüş yoluyla hem doğal hem de duyusal bir deneyim alanı sunacak parkın; sadece estetik değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği destekleyen, yerel türleri koruyan ve doğayla güçlü bağ kurabileceğimiz bir yaşam alanı olarak planlandığını belirtti.

Projede Öne Çıkanlar:

⁠ Akdeniz iklimine özgü, düşük su tüketimli ve ekosistemle uyumlu bitki türleri

⁠ Mersin, defne, lavanta, adaçayı, yasemin, begonvil, harnup, turunç, yeni dünya ve ardıç gibi yerel bitkiler

⁠ Her mevsim yaşayan bir bahçe atmosferi

⁠ Tanıtım panoları, koku durakları ve duyusal deneyim noktaları

Hedeflenen:

⁠ Kentsel ısı adası etkisini azaltmak

⁠ Yerel flora-fauna için doğal yaşam alanları oluşturmak

⁠ Kent içinde huzurlu ve doğayla iç içe bir soluk alanı kazandırmak

⁠ Kıbrıs’a özgü bitki örtüsünü tanıtmak ve korumak

Başkan Amcaoğlu açıklamasını, “Doğayla uyumlu her adım, geleceğe atılmış güçlü bir adımdır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, kentimize ve gezegenimize verdiğimiz değeri bir kez daha vurguluyoruz. Doğaya saygı, bize yakışır” sözleriyle tamamladı.