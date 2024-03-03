Kıbrıs Türk medyasının unutulmaz ismi ve ilk sunucusu olarak bilinen Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda da çok uzun yıllar hizmet veren duayen isim Hüseyin Kanatlı Lefkoşa’daki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Basın sektörü temsilcileri, ailesi ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde Hüseyin Kanatlı’nın kızı Özen Kanatlı konuşma yaparak babasını yad etti. Özen Kanatlı, ” Babamı 4. ölüm yıldönümünde daha da büyük bir özlemle anıyoruz. Nur içinde yat seni çok özlüyoruz”dedi.

Törende konuşan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt da, Hüseyin Kanatlı’nın Kıbrıs Türk yayıncılığının önemli isimlerinden birisi olduğunun altını çizdi. Özkurt, “ Bizler onun yaptığı projeler ve programlarla büyüyen bir nesiliz. Bir dönmem çalışma fırsatı da buldum. Nur içinde yatsın, böyle duayenler çok zor yetişiyor.” ifadelerini kullandı.