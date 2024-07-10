Yemen'deki İran destekli Husiler, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde 3 gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi'nde Amerikan gemisi Maersk Sentosa'yı bir dizi balistik ve kanatlı füzeyle tam isabet vurduklarını belirtti.

Seri, Aden Körfezi'nde de İsrail gemisi MSC Patnaree'nin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını ​​ve operasyonun başarıyla amacına ulaştığını ifade etti.

Ayrıca Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla hedef alınarak doğrudan vurulduğunu aktaran Seri, geminin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi vermedi.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.