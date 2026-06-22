İran basını, ABD ile İsviçre’de yürütülen müzakerelere katılan İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından görüşmelerin yapıldığı alanı terk ettiğini bildirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran heyeti Trump’ın İran’a yönelik sert ifadelerinin ardından müzakere alanından ayrıldı. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın açıklamalarına tepki göstererek, İran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgesel politikalarına ilişkin tehdit içeren ifadeler kullandı.

Öte yandan İran Meclis Başkanı ve müzakere heyeti başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’den gelen tehditleri ciddiye almadıklarını belirterek, İran’ın baskılara boyun eğmeyeceğini söyledi.

Trump, devam eden görüşmeler sırasında yaptığı açıklamalarda, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması halinde sert karşılık vereceklerini ifade etti. ABD Başkanı ayrıca İran ile yürütülen müzakereler için belirli bir süre tanındığını ve bu sürenin sonunda farklı adımlar atabileceklerini dile getirdi.

İsviçre’de devam eden diplomatik temaslar sürerken, taraflar arasındaki gerilimin müzakere sürecini nasıl etkileyeceği ve bölgedeki gelişmelere nasıl yansıyacağı merakla takip ediliyor.