Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt, Abha ve Cazan kentlerine balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını açıkladı.

Koalisyon güçleri Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın ulusal kaynaklarına ve altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Maliki, Husilerin bugün Hamis Muşayt, Abha ve Cazan kentlerine çok sayıda balistik füze ve İHA ile saldırdığını ifade etti.

Husilerin saldırılarını sürdürmesinin, örgütün "gerilimi tırmandırma ve Suudi Arabistan'daki sivilleri hedef alma yönündeki aşırılıkçı yaklaşımını" ortaya koyduğunu belirten Maliki, saldırıların ülkenin ulusal kaynaklarını ve altyapısını hedef aldığını kaydetti.

Koalisyon güçlerinin saldırılara karşı Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve ulusal kaynaklarını korumak, sivilleri ve sivil yerleşimleri hedef alan saldırılara karşı koymak amacıyla hareket edeceğini vurgulayan Maliki, bunun uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi ile uluslararası insancıl hukuk kurallarına uygun olacağını ifade etti.