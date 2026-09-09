Norveç Kralı 5. Harald için başkent Oslo'daki Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Mozolesi'nde cenaze töreni yapıldı.

Oslo'da sağlık sorunları nedeniyle 28 Ağustos'ta 89 yaşında hayatını kaybeden Kral 5. Harald için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kraliyet üyesi ve üst düzey devlet temsilcisi katıldı.

Cenaze töreni, Oslo Katedrali'ndeki dini merasimin ardından Akershus Kalesi'ndeki Kraliyet Mozolesi'nde sona erdi.

Norveç Silahlı Kuvvetleri, cenaze töreninde 3 bin 500'den fazla askerin yer aldığı bilgisini paylaşırken, ulusal basında binlerce kişinin cenazeyi takip ettiği belirtildi.

Cenaze törenine, Norveç'te tahtı devralan Harald'ın oğlu Kral 8. Haakon, Kraliçe Mette-Marit'in yanı sıra Norveç Kraliyet Ailesi'nden çok sayıda isim ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store da katıldı.

Kral 5. Harald için düzenlenen cenaze törenine ayrıca, İngiltere, Danimarka, İsveç, Belçika, Japonya ve Ürdün gibi ülkelerin kraliyet temsilcileri katıldı.

Oslo'daki törenler aynı zamanda Ukrayna, Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin liderlerini de bir araya getirdi.

Kral 5. Olav'ın oğlu olan Harald, 21 Şubat 1937'de dünyaya gelmişti. Babasının 1991'de hayatını kaybetmesiyle kral ünvanı alan 5. Harald, 35 yıl tahtta kalmıştı.