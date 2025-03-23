İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasından tutuklandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında şu ana kadar 20 şüpheli tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar:
Ekrem İmamoğlu
Buğra Gökce
Murat Ongun
Ali İlbak
Adem Tuncay
Ahmet Köksal
Ali Nuhoğlu
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş
Murat Abbas
Mete Sarıaltun
Alper Aydın
Serdal Taşkın
Serkan Öztürk
Mustafa Nihat Sütlaş
Süleyman Atik
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak
Servet Yıldırım
Serdar Haydanlı
Tuncay Yılmaz
"Yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" şartıyla serbest kalanlar:
Ahmet Palazoğlu
Alihan Aydın
Ercan Saatçi
Alperen Aydın
Bayram Taşkın
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Birsen Şahin
Vahit Doğan