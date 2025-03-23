İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasından tutuklandı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında şu ana kadar 20 şüpheli tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar:

Ekrem İmamoğlu

Buğra Gökce

Murat Ongun

Ali İlbak

Adem Tuncay

Ahmet Köksal

Ali Nuhoğlu

Eyüp Subaşı

Kamil Timur Delibaş

Murat Abbas

Mete Sarıaltun

Alper Aydın

Serdal Taşkın

Serkan Öztürk

Mustafa Nihat Sütlaş

Süleyman Atik

Ahmet Çiçek

Yusuf İlbak

Servet Yıldırım

Serdar Haydanlı

Tuncay Yılmaz

"Yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza şeklinde adli kontrol tedbiri" şartıyla serbest kalanlar:

Ahmet Palazoğlu

Alihan Aydın

Ercan Saatçi

Alperen Aydın

Bayram Taşkın

Canan Münüklü

Cemal Ufuk Karakaya

Birsen Şahin

Vahit Doğan