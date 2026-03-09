İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 402 sanık bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Gerginlikle başlayan duruşmaya ara verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 402 sanığın yargılanacağı yolsuzluk davası bugün Silivri'de cezaevi karşısındaki duruşma salonunda görülüyor.

Saat 11.00 itibarıyla başlayan ilk duruşma, çıkan gerginlik nedeniyle kısa sürede ertelendi.

NTV’nin aktardığına göre duruşma, mahkeme heyeti başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerginlikle başladı. İmamoğlu, söz almak için kürsüye doğru ilerlediğinde heyet başkanı İmamoğlu'nu yerine geçmesi konusunda uyardı. Gerginliğin büyümesiyle heyet salonu terk etti. Mahkeme heyeti, izleyiciler salondan çıkmadan yargılamaya devam etmeyeceğini söyledi. Tutuklu sanıklar da duruşma salonundan çıkarıldı.

Ara verilen duruşmanın TSİ saatiyle 13.30'da tekrar görülmeye başlanacağı ifade edildi.

-Geniş güvenlik önlemleri alındı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşma öncesinde, salon ve çevresinde jandarma ekiplerince güvenlik kontrolü yapıldı.

Bina ve salon içinde güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya gelenler, oluşturulan güvenlik noktasında kimlik ve araç plakası kontrolü yapılmasının ardından binaya yönlendirildi.

Silivri Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda, duruşma salonu çevresi, cezaevi ziyaretçi otoparkı ile cezaevi kampüsü tel örgü sınırından başlayarak bir kilometrelik alan içerisinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, pankart, döviz açma, slogan atma, çadır kurma, stant açma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonu bölgesine gelme, fotoğraf ve görüntü çekme gibi eylemler, 31 Mart'a kadar yasaklandı.

Mahkemenin 1. heyetince görülecek dava kapsamında nisan sonuna kadar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe olmak üzere haftanın 4 günü duruşma yapılması planlanıyor.

Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, birçok suçlamanın yer aldığı iddianamede “örgüt yöneticisi” olarak gösterildi. İmamoğlu'nun 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.