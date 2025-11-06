İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden “4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı” iddiasıyla, CHP'de bilgi işlem sorumlusu olduğu belirlenen kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA’nın aktardığına göre Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin raporunda "İBB Hanem" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İBB uhdesindeki birçok kişisel verinin eşleştirmesinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca CHP'nin Yüksek Seçim Kurulundan temin ettiği sandık verilerini örgüt üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E'nin 'üzerine atılı verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından bugün gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir."