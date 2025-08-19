İber Yarımadası'ndaki orman yangınları, İspanya'da çıkan orman yangınlarının bu yıl neden olduğu emisyonların 2003'ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaşmasına yol açtı.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus Atmosfer İzleme Servisi (CAMS), İspanya ve Portekiz'deki olağanüstü orman yangını emisyon artışına ilişkin bir analiz yayımladı.

Analize göre, bu ay başında birkaç aktif yangın olmasına rağmen İspanya'nın kümülatif orman yangını karbon emisyonları mevsimsel ortalamanın altındaydı ancak birkaç gün içinde birçok bölgede çıkan "eşi görülmemiş yangınlar" ülkenin bu yılki toplam orman yangını emisyonlarının son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Ayrıca, Portekiz'de de etkili olan orman yangınlarından kaynaklanan dumanla bağlantılı olarak yüzeydeki ince partikül madde (PM2,5) seviyelerinde belirgin artış görüldü ve PM2,5 konsantrasyonu normal seviyenin oldukça üzerine çıktı.

Bu arada, İber Yarımadası'ndan Fransa, Birleşik Krallık ve İskandinavya'ya kadar ulaşan duman, Kanada'daki orman yangınları sebebiyle Atlas Okyanusu'nu aşan dumanla birleşti.

Fransa'da ise aşırı sıcaklar nedeniyle "çok yüksek" yangın riski sürdü ve 4 Ağustos'ta Aude bölgesinde çıkan orman yangını, son 50 yıldır Fransa'nın Akdeniz kıyı şeridinde görülen en kötü yangın oldu.

CAMS'ta görevli kıdemli bilim insanı Mark Parrington, yangınlara ilişkin değerlendirmesinde, İspanya ve Portekiz'de bu ayki yangınların neden olduğu emisyonların "olağanüstü düzeyde" olduğuna işaret ederek, "(İspanya, Portekiz ve Fransa'daki yangınlardan dolayı) Atmosfere salınan büyük miktarda duman ve özellikle PM2,5 hem yerel hem de İber Yarımadası genelinde ve Fransa'nın bazı bölgelerinde hava kalitesinin ciddi şekilde bozulmasına yol açtı." ifadesini kullandı.