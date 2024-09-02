Ülkemizi temsilen Antalya Kepez Drag Yarışları'na katılan İbrahim Erülkü, yarışta üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı. Erülkü, sosyal medya paylaşımında destekçilerine teşekkür ederek, gelecek yarışlar için daha iyi hazırlanacağına söz verdi.

Antalya Kepez Drag Yarışları'na ülkemizi temsilen katılan İbrahim Erülkü, üçüncülük başarısı elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak destekçilerine teşekkür eden Erülkü, yarış sürecindeki zorlukları ve elde ettiği derecenin önemini dile getirdi.

İbrahim Erülkü, paylaşımında duygularını şu sözlerle ifade etti: "Nasıl başlasam bilmiyorum ama öncelikle yanımda olan tüm dostlarıma, abilerime, kardeşlerime, benden emeğini esirgemeyen mekaniklerim, yol arkadaşlarım, parçacım, ayarcım ve sponsorlarım... Herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir ilk olmasına rağmen ufak tefek arızalar ve sorunlarla karşı karşıya kalsak da hep birlik ve beraberlik içinde bunları çözmeye çalıştık. Kategorimde en iyi zaman bende olmasına rağmen, iki kez aynı araçla yarışırken vites kaçırmamdan ötürü yarı finalde kaybettim ve Antalya Kepez Drag Yarışları 2024 sezonunun ilk yarışında üçüncülük elde ettim. Tekrardan söylüyorum; başta arkadaşlarım, dostlarım, ailem ve sponsorlarıma çok teşekkür ederim. Bu kez daha iyi ve daha hazırlıklı gelip hedeflediğimiz şeyleri yapmaya söz veriyorum."

Erülkü, paylaşımında ayrıca kendisine destek veren sponsorlarını da etiketledi: #PİKACHUR, #SamiDoğanMotors, #AkgünlerDenizcilik, #çellokaportaboya, #Nfcchicken, #prensesnightclub, #egarage, #uğurelligarage, #mobenemlak, #kuruçolaktrading, #Modcafebistro, #AliuskuriLtd, #Ahmetbulutgarage, #cars4youkktc, #onurduygu. Etiketlemeyi unuttuğu destekçilerinden de özür dileyen Erülkü, bir sonraki yarışlarda daha büyük başarılara imza atmak için kararlı olduğunu belirtti.