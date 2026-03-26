İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara'da temaslarda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Oğuz, temasları çerçevesinde ilk görüşmesini Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdi.

-Oğuz: “Türkiye’nin garantörlüğü vazgeçilmezdir”

İçişleri Bakanı Bakan Oğuz, görüşmede yaptığı konuşmada, Akın Gürlek’e yeni görevinde başarılar dileyerek, bölgede yaşanan savaşların, Türkiye’nin garantörlüğünün önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Oğuz, “Kıbrıs Türk halkı olarak Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir. Bu, tarih boyunca böyle olmuştur ve böyle kalacaktır” dedi.

Türkiye’nin, KKTC’nin gelişimi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi adına her alanda sağladığı destek ve yapılan anlaşmaların büyük değer taşıdığını ifade eden Oğuz, iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

-Gürlek: “Kardeşlik bağlarımız en güçlü temelimizdir”

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Akın Gürlek de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her zaman kardeş ülke olarak gördüklerini ifade ederek, ortak tarih, kültür, dil ve kader birliğinin iki ülke arasındaki iş birliğinin en sağlam temeli olduğunu kaydetti.

Gürlek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, adalet ve eşitlik mücadelesine verilen desteğin ortak değerlerin bir yansıması olduğunu vurgulayarak, “KKTC’nin uluslararası toplumda bağımsız ve eşit egemen bir üye olarak hak ettiği yeri alması için Adalet Bakanlığı olarak her zaman desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

-Oğuz temaslarına yarın da devam edecek

İçişleri Bakanı Oğuz’un Ankara temasları yarın da sürecek. Oğuz’un, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşmesi bekleniyor.

Ankara temaslarında Oğuz’a, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Bakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Polis Genel Müdürlüğü 1. Yardımcısı Gökay Karagil, PGM Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen, Tapu ve Kadastro Müdürü Firdes Arıcı, Bakanlık hukukçusu Av. Emine Uzun ve Hasan İşlek eşlik ediyor.