Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Temmuz– Aralık 2025 dönemini kapsayan 40. Dönem Raporu’nu Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e sundu.

Ombudsman’dan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan İlkan Varol, Ombudsman’ın, idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin idare aleyhine şikayetlerini yapabilecekleri Anayasal bir kurum olduğunu, yetkisini Anayasa’dan aldığını ve bağımsız, tarafsız bir şekilde görev ifa ettiğini belirtti.

Varol, raporun içeriği ile ilgili vermiş olduğu bilgide, Temmuz-Aralık 2025 süresinde soruşturması tamamlanarak yayınlanan rapor sayısının 10, yapılan şikayet/başvuru sayısının 17, başlatılan soruşturma süresinde idarenin hatalı işlemini başvuru sahibi lehine düzeltmesi nedeniyle geri çekilen şikayet sayısının 4, Ombudsman Yasası tahtında şikayet konuları yetki dışında olup şikayetleri yasa tahtında kabul edilmeyen vatandaşlara hukuki bilgi verilerek ve/veya idare ile temas sağlanarak yardımcı olunan vatandaş sayısı 26, Ombudsman Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama iletilen şikayet sayısının ise 2 olduğunu aktardı.

Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler de Varol’a görevinde başarılar diledi.