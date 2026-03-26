Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, İçişleri ile Sanayi ve Ticaret eski bakanlarından, Cumhuriyet Meclisi eski başkan yardımcılarından, UBP eski milletvekillerinden ve emekli hâkimlerden Recep Ali Gürler’in vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini bildirdi.



Çavuş, yayınladığı taziye mesajında; üstlendiği önemli görevler, devlet tecrübesi ve ülkeye sunduğu kıymetli hizmetlerle iz bırakan merhumun, kamu hayatına adanmış örnek kişiliği ve ilkeli duruşuyla daima saygı ve minnetle anılacağını, Güzelyurt bölgesine ve ülkeye kattığı değerlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.



Çavuş mesajında, “Merhumun kıymetli eşi, eski Polis Genel Müdürü Sayın Pervin Gürler’e, kızı Girne Kaymakamı Sayın Revin Gürler’e, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah’tan rahmet diliyor; ruhunun şad, mekânının cennet olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

