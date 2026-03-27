İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede; düzensiz göçle mücadele, afet ve acil durum yönetimi ile güvenlik alanlarında iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Ziyarette, bu alanlarda iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek somut adımların değerlendirildiği ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ankara temaslarında Bakan Oğuz’a; KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Bakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Polis Genel Müdürlüğü 1. Yardımcısı Gökay Karagil, PGM Muhaceret Müdürü Fevzi Öztümen, Tapu ve Kadastro Müdürü Firdes Arıcı, Bakanlık hukukçusu Emine Uzun ve Hasan İşlek eşlik ediyor.