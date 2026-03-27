Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yapımı süren Girne-Çatalköy yoluyla ilgili bugün yapılan açıklamaları eleştirdi.

Çatalköy–Esentepe Belediye’sinden verilen bilgiye göre Kırok, ihaleyi yürüten firma yetkilisinin çalışmayla ilgili gecikmede belediyeyi ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu (Kıb-Tek) sebep gösterdiğini belirterek, bu konudaki asıl sorumluluğun yüklenici firmada olduğunu söyledi.

Firmanın çalışma yöntemini de eleştiren Kırok, Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nin çalışmalara yardımcı olduğunu ifade etti.

Kırok, daha ihaleye bile çıkılmadan belediyenin öz kaynaklarıyla yol genişlettiğini, patlatılan su borularını tamir ettiğini, bölgedeki tozu önlemek için kuyu açarak ücretsiz su sağlandığını belirtti.

Belediye personeliyle bölge hakkının bu konuda açıklama beklediğini söyleyen Kırok, “Halkın seçtiği bir belediye başkanının en önemli görevlerinden biri, görevini yapmayanlara, görevlerini hatırlatmaktır. Bunun adı çığırtkanlık ise, çığırtkanlık yapmam gerektiği yerde yapmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.