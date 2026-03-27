Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İstanbul temasları kapsamında bir dizi ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ziyaretlerinde Çavuşoğlu’na Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, İstanbul KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar eşlik etti.

Ziyarette; İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Tesisat Teknolojileri Eğitim Araştırma Derneği (TESİDER) Başkanı Yücel Yorulmaz da yer aldı.

Program kapsamında ilk olarak İstanbul Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Çavuşoğlu, okul bünyesindeki atölyeleri inceleyerek öğrencilerin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında okul-öğretmen-öğrenci eğitimleri ile kardeş okul projeleri de ele alındı.

Programının devamında GES Teknik firmasını ziyaret eden Çavuşoğlu, Genel Müdür Ufuk Özdil’den firmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Görüşmede ayrıca TESİDER Başkanı Yücel Yorulmaz, Çavuşoğlu’na derneğin çalışmaları ile enerji verimliliği ve sistemleri hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, mesleki eğitimin teknoloji ve üretimle entegre şekilde geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu alanda faaliyet gösteren firmaların uluslararası düzeyde rekabet edebilecek kapasiteye sahip olmasının ülke açısından önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Enerji verimliliği ve sürdürülebilir sistemler konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, bu anlayışın yaygınlaştırılmasının ekonomik ve çevresel açıdan önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.