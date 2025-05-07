İçişleri Bakanlığı, bugün sosyal medyada gündem olan ‘KKTC vatandaşı olmak isteyen bir bayan varsa bana ulaşsın lütfen’ şeklindeki paylaşıma ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu paylaşım, kamu düzeni ve devletimizin yasal prosedürleri açısından son derece hassas bir konu olup, İçişleri Bakanlığımız tarafından ciddiyetle ele alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne resmi bildirimde bulunulmuş ve gerekli inceleme ile soruşturmanın başlatılması talimatı verilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Vatandaşlık işlemleri, yasalar ve mevzuat çerçevesinde yalnızca yetkili makamlarca yürütülmekte olup; bu sürece dair kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki her türlü paylaşım ve girişime karşı gerekli hukuki adımlar atılacaktır” ifadeleri kullanıldı.