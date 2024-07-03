Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini” onaylayarak, Meclis Genel Kuruluna sevk etti.

Komite bugün saat 09.30’da UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan)” ve “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite ilk olarak, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisini (Öneri Sahipleri: UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan) oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite daha sonra, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve madde madde görüşmeye başladı. Komite bahse konu Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite son olarak, gündeminde yer alan “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Personel Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, KTAMS, KAMU-SEN, HÜR-İŞ Federasyonu ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Komite toplantısında Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri; CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.