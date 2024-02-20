Polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimler sonucu, ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz şekilde ülkede bulunduğu tespit edilen kişiler tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Dörtyol’daki bir evde yapılan aramada uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün 18:00 sıralarında, Dörtyol’da B.R.’nin (E-33) evinde yapılan aramada, 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir hassas terazi tespit edildi ve emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.B.’nin (K-35) tutuklandığı bildirildi.

-Tek başına su altı tüfeği ile avlanan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Yedidalga’da dün 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde, O.A.’nın (E-53) Su Ürünleri Yasası’na aykırı şekilde, beraberinde ikinci bir kişi olması gerekirken tek başına su altı tüfeğiyle dalıp avlandığı tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.