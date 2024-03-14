Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 8 kişi tutuklandı. Polis Basın Bülteni’ne göre bu kişiler aleyhine yasal işlem başlatıldı.

-Trafik denetiminde başkasının kimliğine bürünen kişi tutuklandı, ikamet izinsiz olduğu tespit edildi

Gönyeli’de dün polis ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü C.G.’nin (E-45) kendisini görevli polise başka bir şahıs olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Yapılan muhaceret kontrolünde tutuklanan kişinin ülkede ikamet izinsiz şekilde kaldığı da tespit edildi.

-Şüpheli hareketleri nedeniyle aranan ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişinin de ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı

Girne’de dün 15.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri, şüpheli hareketleri sonucu E.L.K.’nin (E-23) üzerinde arama yaptı. Aramada 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit ederek emare olarak aldı ve E.L.K.’yi tutukladı. Yapılan muhaceret kontrolünde bu kişinin de ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi.

-GKRY plakalı aracı gümrüğe beyan etmeden kullanan kişi tutuklandı

Polis Basın Bülten’ne göre İskele’de dün akşam polis devriyesi kapsamında yapılan kontrolde, I.K.’nin (E-35) kullanımındaki KSY 405 plakalı aracı gümrüğe beyan etmediği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.