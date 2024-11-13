Gazimağusa’da, 9 Kasım'da kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulunan Gulyalek Amanmuradova (K-51) ile Girne’de önceki gün misafir olarak bulunduğu evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Çakır’a (E-60) otopsi yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Amanmuradova’nın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği bildirildi.

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Öte yandan, Çakır’ın ölüm sebebinin ise “akciğer hastalığı, kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin soruşturması sürüyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv