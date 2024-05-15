Gönyeli ve Girne-Gönyeli ana yolunda dün gece iki motosikletin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydanı geldi. Kazalarda 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre ilk kaza, saat 22:00 sıralarında Girne-Gönyeli ana yolu üzerinde bulunan Oray Sitesi önünde meydana geldi. GM 091 plakalı salon araç ile seyreden Hüseyin Boyluğ (E-46), ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce kavşaktan yola giriş yaptı, o esnada ana yol üzerinde seyreden Guvanch Astanov (E-23) yönetimindeki PV 706 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma.meydana geldi

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Guvanch Astanov, kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde müşahede altına alındı. GM 091 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Boyluğ ise tutuklandı.

-Motosiklet sürücüsünün köprücük kemiği kırıldı

Gönyeli’de Caner Gönyeli Sokak üzerinde ise saat 23.30 sıralarında UA 939 plakalı motosiklet ile seyreden Aşkın Cabiroğlu (E-32), ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde seyreden Mehmet Güner (E-23) yönetimindeki FG 098 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aşkın Cabiroğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polis, her iki kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.