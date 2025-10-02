Birleşmiş Miletler kürsüsünden yükselen çağrı meclis açılışında karşılık buldu. “İki devletli çözüm önerisi” sessiz sedasız gündeme alındı. Kıbrıs Genç TV muhabiri Bala Kabakcı, önerinin gerekçesini, kimlerin imzaladığını sizler için derledi. Detaylar haberimizde...

“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” Meclis’ten geçirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Birleşmiş Miletler Genel Kurulu’nda yaptığı çağrıyla başlayan ve Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılının açılışında yapılan konuşmalarla yükselen karar önerisi hükümet tarafından imzalandı.

Tüm yasa ve karar önerilerinde olduğu gibi“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” de İçtüzüğün 81. Maddesi gereğince sunuldu. Tüzüğün ilgili maddesi, yasa ve karar önermeye milletvekillerinin yetkili olduğunu belirtir ve bunun usulünü düzenler.

GEREKÇE, RUM TARAFININ YÜRÜTTÜĞÜ SİYASET

Karar önerisinde gerekçe, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmesi, çözüm önerilerini reddetmesi, Türkiye’nin garantörlüğünü hedef almasından dolayı olduğu belirtildi. Gerekçenin sonunda “Kıbrıs sorununun kalıcı ve adil çözümü, iki ayrı hak ve iki ayrı devlet temelinde olmalıdır. Kıbrıs Türk Halkının meşru temsilcisi olarak Cımhuriyet Meclisi’ne düşen görev de “İki Devletli” çözüm siyasetini desteklemektir” denildi.

“YENİ MÜZAKERE SÜRECİ ANCAK BU KARARLA BAŞLAYABİLİR”

6 maddeden oluşan Karar Önerisinden ön plana çıkan 5. Madde de ise, “Yeni müzakere süreci ancak ve ancak İki Devlet’in işbirliğini sağlayacak bir antlaşmanın imzalanması için Kıbrıs Türk Halkı’nın özelden gelen eşitliği ve uluslararası statüsünün BM tarafından tescil edilmesi, Cumhuriyet Meclisimizin bu kararı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Anavatan Türkiye’nin ortaya koyduğu görüş ve kararların dikkate alınması ile olabilir” ifadelerini içeriyor.

HÜMÜKET İMZALADI, MUHALEFETE MAİL YOLLADI

Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi” hükümete mensup tüm milletvekilleri tarafından imzalanarak muhalefet vekillerine mail yoluyla ulaştırıldı.