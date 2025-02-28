Başbakanlık Spor Dairesi tarafından ihale süreci tamamlanan Girne Ertuğrul Apakan ve Girne Avrasya Taekwondo Merkesi için iklimlendirme sistemi kurulumu başladı.

Uzun yıllardır büyük eksiklik olarak hem Girne Ertuğrul Apakan hem de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi için gereksinim olan ve yılın her döneminde kullanılan salonlar için iklimlendirme (Isıtma-Soğutma) sistemleri için ihaleye çıkılmış ve ihale sürecinin tamamlanmasına müteakip kurulum çalışmaları geçtiğimiz hafta başladı.

İhalesi tamamlanan ve yapımına başlanan iki salonun toplam maliyeti 8 milyon 821 bin TL’ye tamamlanmış olacak.

Bu sireçte Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda planlanan sportif faaliyetler kurulum tamamlanana kadar diğer salonlara aktarılırken Avrasya Taekwondo Merkezi’nde planlanan faaliyetler de Girne Eşref Bitlis Taekwondo Salonu’na aktarıldı.