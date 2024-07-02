İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu İrlanda Büyükelçiliği ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün de desteğiyle Ledra Palace'da toplantı düzenlendi. Toplantının amacı Kıbrıs sorununa acil bir çözüm bulunması temelinde düzenlenen toplantıya 200'den fazla kadın katıldı.

Kıbrıs İki Toplumlu Kadın Koalisyonu’nun düzenlediği ve 200’den fazla kadının katıldığı toplantıda Kıbrıs sorunu çözüm süreci ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Barış ve uzlaşma kültürünü teşvik ederek kadınların barışın inşasındaki rolünü güçlendirmenin temel hedefleri arasında olan İki Toplumlu Kadın Koalisyonu tüm katılımcıları ve aslında Kıbrıs'taki tüm kadınların güçlerini birleştirmeye daha etkili hedeflere ulaşma yolunda daha güçlü bir sese ve güce sahip olmak için güçlü ittifaklar kurmaya çağırdı.

Kıbrıs İki Toplumlu Kadın Koalisyonu toplantıda tüm kadınlara bu girişimin bir parçası olma ve Kıbrıslı kadınlardan oluşan daha güçlü bir koalisyon kurma konusunda gösterdikleri yoğun ilgi için memnuniyetlerini ifade etti.



Ayrıca, Koalisyonun izlemesi gereken yol haritasına ilişkin olarak katılımcılardan bir çok önemli ve yapıcı önerinin geldiği toplantıda adanın dört bir yanında, hem kentsel hem de kırsal alanlarda, tabandaki kadınlara ulaşmak, onları aktif bir şekilde sürece dahil etmek ve kaygılarını ve önceliklerini kayıt altına almak gerektiği de ifade edildi.

Müzakerelerin yeniden başlatılması ve Kıbrıs sorununun çözümünün aşamalı ve sonuç odaklı bir şekilde sonuçlandırılmasının büyük önem ve aciliyet arz edildiğinin ifade edildiği toplantıda kıbrıs sorununun çözümünün sonuç odaklı bir şekilde sonuçlanması gerektiği kaydedildi.



Toplantıda BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar ile ilgilide değerlendirme yapıldı.

Cuellar’ın Kıbrıs sorununa kesin çözüm için kaydebilmemesi gerek bir fırsat yorumu yapıldı.



Kıbrıs İki Toplumlu Kadın Koalisyonu’nun Cuellar’ın görev süresinin uzatılmasına ilişkin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektubun ise cesurca alınan bir karar olarak nitelendirildiği toplantıda tüm aktörlerin daha yoğun çabaları ve uluslararası toplumun desteğiyle arzu edilen sonuca ulaşılabilmesi için ek süre tanınması çağrısında bulunuldu.