KKTC Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Türkiye Cumhuriyeti Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Zafer Adasından Zafer Şehrine: Kardeşlik Köprüsü” projesi kapsamında Afyonkarahisar’da bir araya geldi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde yürütülen proje dolayısıyla 114 genç 26 – 31 Ağustos tarihlerindeki programa katıldı.

Programın ilk günü, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KKTC’den temsilcilerin katılımıyla açılış töreni yapıldı. Gençler, tanışma etkinlikleriyle proje boyunca birlikte hareket etmek üzere “kardeşlik çiftleri” olarak eşleştirildi.

- Tarih ve kültür gezisi yapıldı

Gençler, program kapsamında, Frig Vadisi, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi ve İstiklal Panoraması Müzesi’ni ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Bunun yanında, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yetkilileri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Temsilciliği yetkilileri ile bir araya gelen gençler, Gençlik Merkezi’nde oryantiring, okçuluk, basketbol, voleybol gibi spor faaliyetleri ile ebru, hat sanatı, takı tasarımı ve bilgi yarışmaları gibi kültürel etkinliklere katıldı.

Ortak tarihle ilgili film gösterimine de katılan gençler, sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk etkinlikleri de gerçekleştirildi.