Tarihçi Profesörden Sert Sözler: Kıbrıs’ta Şok Yaratan Açıklamalar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün gerçekleştirilen “Türk’ün Ebedi Davası: Kıbrıs” konulu konferansta konuşan dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Annan Planı’na ilişkin açıklamalarıyla büyük tartışma yarattı. Ortaylı’nın Kıbrıslı Türklere yönelik “evet’i hıyanetten dediler” sözleri kamuoyunda şok etkisi yarattı.

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“Bu Evet’in Arkasında Zeka Yok, Hıyanet Var”

Lefkoşa’daki etkinlikte konuşan Ortaylı, 2004 yılında referanduma sunulan Annan Planı’na dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. “Güneydekiler ahmaklıklarından ve tembelliklerinden dolayı hayır dediler. Bizim buradakiler ise evet’i hıyanetten dediler. Bu hıyanetin de arkasında çok zeka yok. Sanıyor ki Avrupalı olacak” diyen Ortaylı’nın sözleri salonda derin bir sessizlikle karşılandı.

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Gazeteciden Canlı Tepki: “Halkın %65’i Hain Olamaz”

Konferansa izleyici olarak katılan deneyimli gazeteci Hasan Hastürer, Ortaylı’ya doğrudan yanıt vererek, “Kıbrıslı Türklerin yüzde 65’i hain olamaz!” diyerek salonu alkışlarla doldurdu. Hastürer’in çıkışı, konuşmaya damga vurdu.