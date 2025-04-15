Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” (MEB) içinde yer alan 5’inci parseldeki “İlektra-1” hedefinde gerçekleştirilen araştırma sondajının tamamlandığı ve bulguların işletilemeyecek miktarda doğal gazın varlığına işaret ettiği belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ise açıklamasında kısıtlı rezervlere rağmen ortaya çıkan sonuçlarla ilgili ön değerlendirmenin cesaret verici olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Enerji Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu hedefte hidrokarbon sisteminin yanı sıra iyi kalitede bir rezervuar bulunduğunu teyit ederken, araştırma sondajından çıkan bulguların ve şu ana kadarki ön değerlendirmenin hedefte işletilemeyecek miktarlarda doğal gazın varlığına işaret ettiğini de belirtti.

Sondaj çalışmaları esnasında toplanan bilgilerin, sondajı yürüten şirketler grubu tarafından 5’inci parselle ilgili gelecekteki planlamalarının belirlenmesi amacıyla değerlendirildiğini de kaydeden gazete, sondajın “ExxonMobil Exploration and Production Cyprus” ile “QatarEnergy International E&P LLC” konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildiğini anımsattı.

Gazete, “Valaris DS-9” isimli yüzer platformun çalışmalarını 10’uncu parselde bulunan “Pegasus-1” hedefinde sürdürmeye hazırlandığını da kaydetti.

Gazeteye yaptığı açıklamada İlektra hedefindeki sonuçlarla ilgili ön değerlendirmenin cesaret verici olduğunun düşünüldüğüne dair ifadeyi yorumlayan Enerji Bakanı Papanastasiyu, şu an için İlektra hedefinde ekonomik açıdan işletilebilir doğal gaz bulunmamasına rağmen, ExxonMobil şirketinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini ve bunun da cesaret verici olarak addedildiğini ifade etti.

Papanastasiyu, sondajdan henüz vazgeçilmediğini ve bölgenin jeolojik özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi için kablolar kullanılarak, doğal gaz yatağının duvarlarından örnekler alınmasının sürdüğünü de söyledi.

Haberde, bir sonraki adımın aynı sondaj içerisinde sismik araştırmalar yapılması olduğu da belirtildi.

Gazete, “iyi bilgi edinmiş kaynaklara” da dayanarak söz konusu çalışmaların, 5’inci parsele ilişkin jeolojik modelle ilgili anlayışın iyileştirilmesi ve muhtemelen aynı havza içerisinde yeni sondaj hedefleri bulunmasıyla alakalı olduğunu da aktardı.

Gazete, şirketler grubunun hedefe geri dönmesinin toplanacak yeni bulgulara dayanacağını da ekledi.

Politis gazetesi habere, “İlektra’daki Sondajın Beklentileri Karşılamadığı Teyit Edildi- 5’inci Parselde Hala Daha Nabız Arıyorlar- Kablolarla Duvarlarını Arıyorlar- İlektra’nın İçi Boş Ama…”, Haravgi “Enerji Bakanlığı: İlektra Hedefindeki Yatağın İçi Boş”, Alithia ise; “İçi Boş Olan İlektra’yı Cesaret Verici Olarak Değerlendirdi- Hükümet Olumsuz Sonucu Önemsiz Göstermeye Çalıştı” başlıklarıyla yer verdi.