Podoloji Derneği (PODODER) ilk genel kurul toplantısını cumartesi günü yaptı. Dernek Başkanlığına Podolog Halide Dalokay seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nin açmış olduğu Podoloji Programı’ndan mezun podologlar, mesleklerini daha ileriye taşımak adına yaptıkları genel kurulda dernek organları üyeleri belirlendi.

Divan başkanlığının seçimi ile başlayan toplantıda, oylama ile divan başkanlığına Halide Dalokay, divan kâtipliğine Sonay Özer ve Halide Sadrazam Çoban oybirliği ile kabul edildi.

Ardından Derneğin organlarının seçimi yapılarak kurullar aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi:

“Başkan Halide Dalokay, Başkan Yardımcısı Halide Sadrazam Çoban, Sayman Sonay Özeri Yazman Şerife Uluboy, Sosyal ilişkiler Sorumlusu Sakine Önem, Yedek Üye Ayşe Doğan,

Denetleme Kurulu: Asli Üye Melek Hüdaverdioğlu, Asli Üye Emiş Türkmen, Yedek Üye Gülten Balık

Disiplin Kurulu: Asli Üye Esra Gilanlıoğlu, Asli Üye Seda Başarır, Yedek Üye Fahriye Kaçmaz

Fahri Üye Doç. Dr. Turgay Akal”

- Podoloji Derneği hakkında

Podoloji Derneğinden podoloji bilimi ve podologlar hakkında yapılan açıklamada, kişilerin ayak sağlığının korunması ve bakımı ile ilgili hizmet veren, ilgili bilim dalı olan podoloji üzerine eğitimlerini tamamlayan sağlık çalışanlarına podolog denildiği, podologların alanında uzman doktorun teşhis ve yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak bakımlarına yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, podoloğun görevleri şu şekilde verildi:

‘Batık tırnak tedavisi yapmak ve soruna kalıcı çözüm sağlamak, tırnak mantarı bakımı yapmak, kalınlaşmış tırnakların bakımını yapmak, diyabetik ayak bakımı sunmak, sporcuların ve dansçıların ayaklarının bakımını yapmak, sağlıklı bireylerin ayaklarının medikal bakımını yapmak, nasır oluşumunu önlemek ve bakımını yapmak’

Podoloji Derneğinin kuruluş amacına da yer verilen açıklamada, Derneğin yürütmüş olduğu podoloji yasa çalışmalarının, yönetmelikleri ve esasları konusunda ilgili birimler ile iş birliği içerisinde olma, podologların mesleki gelişimlerini artırmak için eğitimler düzenleme, dünyada uygulanan teknolojilerin, ayak bakım ve tedavi tekniklerini takip edip projeler geliştirme, sağlık çalışlarında bilinci artırma gibi amaçlar doğrultusunda kurulduğu kaydedildi.