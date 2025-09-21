Bomba imha uzmanları, toplumun güvenliği için ölümle kalım arasındaki ince çizgide zorlu bir görev yapıyor. Uzmanlar, şüpheli paketler ve patlayıcı düzeneklere müdahale ederken, büyük bir cesaret ve özveri sergiliyor.

Birçok kişinin göze alamayacağı riskli görevleri icra eden uzmanlar, görevleri sırasında çevrede bulunan vatandaşları koruma sorumluluğunu da taşıyor.

Hayatları adeta “fünyenin ucunda” olan uzmanlar, ülke genelinde 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Teknolojik ekipmanlardan da faydalanan uzmanlar, patlayıcı madde tespitinde dedektör köpekler ve bomba imha robotunu da kullanıyor.

Yapacakları olası bir hatanın yaşamlarını riske atabileceği bilinciyle hareket eden bomba imha uzmanları, şüpheli paketlere yaklaşık 36 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetlerle büyük bir dikkatle müdahale ediyor.

Uzmanlar, şüpheli paketlerden çeşitli malzemeler çıksa da tedbiri elden hiçbir zaman bırakmıyor.

Kapılarını ilk kez Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adli Polis Müdürlüğü Patlayıcı Maddeler Şube Amirliği’nde görevli bomba imha uzmanları, "İlk hatan, son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

- Gerçeği aratmayan tatbikat... Şüpheli pakete müdahale edildi

Bomba imha uzmanları, TAK ekibine özel bir tatbikat yaparak, belirli bir senaryo çerçevesinde dedektör köpeklerle arama yaptı, şüpheli bir pakete müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen uzmanlar, ilk olarak paketin konumuna ve büyüklüğüne göre alınması gereken emniyet tedbiri ve mesafesini belirledi.

Uzmanlar, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından özel kıyafetlerini giydikten sonra fünye veya robot yardımıyla şüpheli paketin imhasını gerçekleştirdi.

- “İlk hatan son hatan olur”… Öztansu: “Bu, adımızdan daha iyi bildiğimiz bir cümle”

Patlayıcı Maddeler Şube Amirliği Sorumlusu Polis Çavuşu İzzet Öztansu, TAK muhabirinin sorularını yanıtlayarak, şubenin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı, bu alanda hataya yer olmadığına vurgu yaptı.

Öztansu, “‘İlk hatan son hatan olur’ ifadesi, şubemizin girişinde yazmaktadır. Adımızdan daha iyi bildiğimiz bir cümledir.” şeklinde konuştu.

Bomba imha uzmanlarının dikkat, cesaret ve özveriyle, tedbiri elden bırakmadan görevlerini titizlikle yaptıklarını kaydeden Öztansu, yapacakları olası bir hatanın yaşamlarını riske atabileceği bilinciyle hareket ettiklerine dikkat çekti.

Bomba imha uzmanı olarak görev yapacak kişilerin eğitim süreciyle ilgili bilgi veren Öztansu, gerekli kriterlere uygun seçilen personelin temel eğitim kursuna tabi tutulduğunu belirtti.

Patlayıcı madde üzerine alması gereken eğitimleri alıp, sınavlarda başarılı olan personelin, bomba imha uzmanı olarak görevlendirildiğini ifade eden Öztansu, uzmanların görevlerini şöyle sıraladı:

“Şüpheli paketlere müdahale, arazilerde bulunan askeri mühimmat ya da patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme ve imha etme, güvenlik önlemleri alma, olay yeri incelemesi, dedektör köpeklerle alanlarda ve mekanlarda bomba aramaları yapma ve patlayıcılarla ilgili eğitim verme.”

Öztansu, uzmanların gerek teşkilat mensuplarına gerekse devlet kurum ve kuruluşlarına ve özel güvenlik birimlerine eğitim verdiğini ifade etti.

- "Bomba imha uzmanının eğitimi, hiçbir zaman bitmiyor"

“Bomba imha uzmanları’nın eğitimleri hiçbir zaman bitmiyor. Bu eğitimler arasında psikolojik eğitim de var.” diyen Öztansu, kendilerini sürekli geliştirerek en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Öztansu, kriminal birimlerin tüm çalışanlarının da branşlarıyla ilgili sürekli eğitim aldığını belirtti.

Uzmanların 36 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetini giyerek şüpheli paketlere müdahale gerçekleştirdiğini kaydeden Öztansu, “Dünya genelindeki birimlerin kullandığı kıyafetin aynısıdır. Bu konuda, bize gerekli desteği sağladığı için teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Birimimizde gerekli teknik teçhizatımız mevcuttur.” dedi.

Şüpheli bir pakete yönelik müdahalenin aşamalarına değinen Öztansu, bir uzman tarafından ya da paketin bulunduğu konuma, şekline ve büyüklüğüne göre bomba imha robotuyla da müdahale yapıldığını aktardı.

- “Her şüpheli paketin bir bomba düzeneği olabileceği bilinciyle hareket ediyoruz”

“Teknik teçhizat bizim can damarımızdır.” diyen Öztansu, mümkün olduğunca teknik teçhizatlardan faydalandıklarını dile getirdi.

İhbarı yapılan “her şüpheli paketin bir bomba düzeneği olabileceği” bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Öztansu, bu konuda taviz vermediklerini vurguladı.

Uzmanların görevlerini yaparken “korku veya duygusal farklılık” yaşadığını ifade eden Öztansu, “Ancak yaşadığımız bu duygu, hiçbir zaman görevimizi layıkıyla yerine getirmemize engel değildir.” diye konuştu.

Patlayıcı madde dedektör köpeklerinin eğitim sürecine de değinen Öztansu, dedektör köpeklerin köpek eğitim merkezinde altı aylık bir eğitim sürecinden geçtiğini anlattı.

Öztansu, dedektör köpeklerin patlayıcı madde düzeneklerine temas etmeden, koku algısına göre oturup "pasif tepki" verdiğini belirtti.

- “Şüpheli paketi gördüğünüzde, paket de sizi görür”

Birinci önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu vurgulayan Öztansu, “Olay yerinde bulunan meraklı kişiler, ya fotoğraf çekiyor ya da olayı cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızı sürekli bilgilendirmeye ve uyarmaya çalışıyoruz. ‘Şüpheli paketi gördüğünüz takdirde, paket de sizi görür’. Herhangi bir patlamada basınç etkisiyle çevreye savulacak olan parçalar, yaralanmalara hatta ölüme yol açabilecek bir etki gösterebilir.” ifadelerine yer verdi.

Şüpheli paketle karşılaşılması durumunda vatandaşların vakit kaybetmeden polisi aramasının önemli olduğunu belirten Öztansu, şüpheli paketlere dokunulmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Patlamanın ilk basınç hızı 24 bin kilometre/saniyedir.” diyen Öztansu, basınç etkisiyle bir nesnenin hızının saniyede 24 bin kilometre olduğuna dikkat çekti.