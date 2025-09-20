Yüksek Seçim Kurulu, Ulusal Birlik Partisi’nin http://sorgu.ubp.org.tradresli web sitesinde “KKTC Seçmen Sorgu Sistemi” adı altında bir dijital platformu seçmenlerin kullanımına açtığının tespit edildiğini belirterek, web sitesinin kapatılmasına karar verildiğini kamuoyuyla paylaştı.

YSK’dan yapılan açıklamada, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 49., 50. ve 51. maddelerine göre seçmen listeleri ve seçmenlerin nerede oy kullanacağına dair bilgilerin ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanarak, seçmenlerin bilgilendirebileceği kaydedildi.

Yüksek Seçim Kurulu dışında hiçbir makamın veya kurumun bu bilgileri verme görev ve yetkisi olmadığı vurgulanan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun henüz kesinleşmiş sandık seçmen listelerini yayınlamadığı kaydedildi.

YSK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu dışında verilecek bu bilgiler yanıltıcı ve hatalı olacaktır. Ulusal Birlik Partisi’nin http://sorgu.ubp.org.tr sitesinin kapatılmasına ve kararın bir suretinin gereği için Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na gönderilmesine oy birliği ile karar verilir.”