İlkokul çağı çocukların sağlıklı beslenmesi eğitimi verme amacıyla yürütülen "Sağlıklı Gıdaya Ulaşabiliyorum" projesi çerçevesinde gönüllü olan okul kantinlerinde yeni öğretim yılında Diyetisyenler Birliği'nin desteğiyle belirlenecek gıdalar satışa sunulacak.

"Sağlıklı Kantin" bayrağı verilecek bu pilot kantinlerinde Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Sivil Büyü" desteğiyle Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) ve Evrensel Çocuk Hakları Derneği tarafından yürütülen “Sağlıklı Gıdaya Ulaşabiliyorum” çalıştayında belirlenen sağlıklı beslenme kılavuzuna uygun satışlar yapılacak.

KTDB tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran 2025'te yapılan çalıştay kapsamında KKTC’deki ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine beslenme eğitimi verildi. Gönüllü olarak görev alan diyetisyenler Lefkoşa’da 16, Mağusa’da 7, Mesarya’da 17, Girne’de 7, Güzelyurt ve Lefke’de 8, İskele ve Karpaz bölgesinde ise 6 okulda toplam 5 bin 949 öğrenciye ulaştı.

Ailelere ulaştırılmak üzere okullara sağlıklı beslenme kılavuzu dağıtılan çalışma kapsamında okullarda eğitimlerden önce ve sonra öğrencilere beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerini saptayacak içerikte testler uygulandı. Yapılan çalıştayla uygulanan testlerin sonuçları paylaşılırken ve projenin sürdürülebilir olması için öneriler üzerinde de detaylı bilgi paylaşımı yapıldı.

Çalışmada ayrıca yapılan ön test ve son testlerde verilen eğitimle öğrencilerde düzenli kahvaltı yapma, üç ana öğün tüketme, kantinden alınacak sağlıklı yiyecek ve içecek seçimlerinde olumlu yönde değişiklikler saptandığı da vurgulandı.

Yeni eğitim yılında gönüllü olan okul kantinlerinin pilot okul kantinleri olarak belirlenecekleri ve bu okul kantinlerinin ‘Okulumda Sağlık Var’ projesi kapsamında KTDB desteği ile kantinde satılacak olan gıdaları düzenlenerek ‘Sağlıklı Kantin’ bayrağına sahip olacakları da kaydedildi.