İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmî belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine dair tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade veren İmamoğlu, ailesinin inşaat mühendisliği okumasını istediğini, üniversite sınavının ardından bu yönde tercih yaptığını ancak puanı yetmediği için inşaat fakültelerine giremediğini söyledi.

İmamoğlu, ailesinin o dönem Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde öğrenim görmesi için kendisini Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ne (KKTC) gönderdiğini belirterek, "Rahmetli amcam ile gitmiş olduğum bu seyahatte Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Bölümü ile ilgili kayıt girişimi yapmış olmama rağmen orada ziyaret ederek gördüğüm Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nü çok beğendim. Amcamı ikna ettim ve o bölüme kaydımı yaptırdım." ifadelerini kullandı.

Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümüne 1988'de kayıt yaptırdığını, İstanbul Üniversitesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Personel Yönetimi Bölümüne yüksek lisans için kaydolduğunu söyleyen İmamoğlu, yoğun iş temposu nedeniyle bölüme devam edemediğini, af çıktığında tekrar bu bölümde devam ettiğini, derslerini ve tezini geçerek yüksek lisansını tamamladığını ifade etti.

İmamoğlu, ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Bana sormuş olduğunuz Özalp Tazan o zamanlarda Girne Amerikan Üniversitesinde hatırladığım kadarıyla yöneticiydi. Necmettin Karaduman ise çok saygın aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı yapmış, ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım. Geçiş sürecim ile alakalı 1989'da Girne Amerikan Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990'da geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım. Başkaca söylemek istediğim bir husus yoktur."

İmamoğlu, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.